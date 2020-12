SAC À DOS ROAD ADVENTURE

119 €

NOUVEAU MODÈLE : 119€ au lieu de 199€ Les bretelles innovantes Gravipack® de ce sac à dos moderne soulagent les épaules et le dos. Équipé d’un compartiment de protection imperméable pour ordinateur et tablette il dispose d’une poche laptop avec zip, d’un porte-clés amovible, d’une poche astucieuse, innovante et rigide pour les lunettes de soleil, d’une poche fonctionnelle étanche pour y loger les documents administratifs et carte routière, d’une sangle élastique pour garder vos vêtements repassés et pliés et d’une bande réfléchissante visible la nuit. Son design solide est adapté à une météo pluvieuse grâce à sa composition résistante à l’eau. Idéal pour les déplacements à vélo et à moto. Poids du sac à dos Road Adventure et de deux inserts en carbone : 1 100 grammes + 1 chargeur de batterie portable et solaire